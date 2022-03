José Mourinho tem um plano para contratar Conor Gallagher

O treinador português pretende aproveitar a atual situação instável do Chelsea para reforçar o plantel da Roma.

José Mourinho quer contar com Conor Gallagher na próxima época. O médio internacional inglês, de 22 anos, está emprestado pelo Chelsea ao Crystal Palace e encontra-se inserido na lista de potenciais aquisições do clube da capital italiana.

Uma das principais revelações da atual edição da Premier League, Gallagher fez, até ao momento, 30 jogos pelos Eagles na presente época, tendo somado 2563 minutos, apontado oito golos e feito cinco assistências. O jogador natural da cidade de Epsom tem sido uma aposta recorrente do técnico Patrick Vieira (antiga lenda do Arsenal e da seleção francesa) e, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Mourinho está apaixonado pelo caráter e pela personalidade do médio, avaliado em 22 milhões de euros pelo site alemão Transfermarkt.

A estratégia do treinador setubalense passaria por persuadir Conor Gallagher com minutos e um papel de relevância na Roma, aproveitando o panorama mais conturbado que o Chelsea atravessa nos dias que correm para o resgatar de Stamford Bridge.