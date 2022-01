José Mourinho pode "perder" extremo neste mercado, dizem em Itália

De acordo com Giacomo Iacobellis, jornalista do "Tuttomercatoweb", a pouca utilização do jogador fez com que vários clubes se tenham interessado pela sua situação

Carles Pérez chegou à Roma em janeiro de 2020, na altura ainda orientada por Paulo Fonseca, por empréstimo do Barcelona com opção de compra, que viria a ser exercida no final da temporada. Depois de na temporada passada ter somado três golos e três assistências em 31 jogos disputados, esta época leva dois golos e uma assistência, em 18 partidas, mas sem a regularidade que pretendia. Apenas na Conference League soma muitos minutos.

De acordo com Giacomo ​​​​​​​Iacobellis, jornalista do "Tuttomercatoweb", a pouca utilização do jogador fez com que vários clubes se tenham interessado pela sua situação. O extremo espanhol pretenderá mais oportunidades para se mostrar e um possível regresso a La Liga estará a ser considerado.

Maiorca e Cádiz, ainda segundo as mesmas informações, desejam adquirir os serviços do jogador, num negócio que se daria por empréstimo até final da temporada.