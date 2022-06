José Mourinho agarra Matic pela terceira vez

Médio deixa o Manchester United a custo zero e assina pela Roma. Jorge Jesus também queria o jogador

Matic vai ser jogador de José Mourinho em 2022/23, ao serviço da Roma, com quem vai assinar vínculo de uma temporada com mais uma de opção, segundo apurou O JOGO. O médio de 33 anos termina este mês o contrato com o Manchester United, por acordo entre o sérvio e o emblema inglês - tinha essa cláusula no vínculo -, pelo que assina a custo zero com o clube italiano.

Esta é a terceira vez que o treinador português aposta em Matic, depois de o ter levado para o Chelsea em 2013/14 (proveniente do Benfica) e para o Manchester United em 2017/18 (contratado aos blues), tendo agora garantido o jogador até 2023, mas com objetivos facilmente alcançáveis e que deverão estender a ligação por mais uma temporada, num acordo negociado entre Matic e seus empresários com o diretor desportivo dos romanos, Tiago Pinto.

O médio é o segundo reforço garantido pelos giallorrossi neste defeso, depois da aquisição do guarda-redes Mile Svilar, também a custo zero, após este ter ficado livre de contrato com o Benfica, devendo a contratação ser consumada, com a assinatura formal, até final da semana, dado que o jogador está a gozar um período de férias, que irá interromper durante algumas horas para se deslocar a Roma e assinar, depois da realização dos habituais exames médicos.

Matic tinha outras ofertas em carteira para dar seguimento à sua carreira, mas foi decisivo o "fator José Mourinho" na escolha final. O JOGO apurou que a decisão do jogador foi tomada após uma conversa telefónica com o técnico português da Roma e que se revelou decisiva para o sérvio dar o sim ao clube italiano.

Com esta resposta, o médio acabou por recusar a oferta do Fulham, emblema inglês que garantiu há poucas semanas a promoção à Premier League sob o comando do também português Marco Silva, e dos turcos do Fenerbahçe, que contrataram há poucos dias Jorge Jesus. Este foi o responsável pela explosão de Matic no Benfica, em 2011/12 (30 jogos), mas sobretudo em 2012/13 (47 partidas), quando sucedeu a Javi García como médio mais recuado dos encarnados, sendo vendido na época seguinte ao Chelsea de... José Mourinho, por um total de 25 milhões de euros.