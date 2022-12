Sepahan venceu por 4-0.

Liderado por José Morais, o Sepahan goleou, este sábado, por 4-0 na receção ao Naft, para a 13.ª jornada da liga iraniana. A equipa do treinador português subiu ao segundo lugar, com 24 pontos, um a menos do que o Persepolis, que só amanhã recebe o Peykan.

Treinado por Sá Pinto, o Esteghlal também joga no domingo em casa do Sanat-Naft e se vencer fica com mais dois pontos do que o Sepahan.