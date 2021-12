José Boto anuncia saída do Shakhtar

José Boto passou os últimos três anos e meio ao serviço do Shakhtar

Tal como O JOGO oportunamente noticiou, o português vai assumir o cargo de diretor-desportivo do PAOK

Prestes a ser oficializado como o novo diretor-desportivo do PAOK, tal como O JOGO oportunamente noticiou, José Boto aproveitou o dia de Natal para se despedir do Shakhtar Donetsk, clube onde desempenhou o cargo de responsável pela prospeção nos últimos três anos e meio. "Obrigado, Shakhtar, obrigado, Ucrânia. Foram três épocas e meia incríveis. Desejo o melhor ao clube e ao país. Vão ficar para sempre no meu coração", escreveu nas redes sociais.

O profissional que começou a dar nas vistas no Benfica vai ter como principal missão terminar com a hegemonia do Olympiacos de Pedro Martins, campeão da Grécia nos últimos dois anos.