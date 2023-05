Jornalistas já escolheram o jogador do ano em Inglaterra

Erling Haaland recebeu 80% dos votos, um recorde desde que o prémio foi criado.

Erling Haaland, uma das grandes figuras do Manchester City, foi eleito o jogador do ano em Inglaterra pelos jornalistas britânicos.

Entre os mais de 600 membros da Football Writers' Association (FWA), o avançado recebeu 80% dos votos, um recorde desde que o prémio foi criado.

Saka e Odegaard, ambos do Arsenal, foram segundo e terceiros classificados, respetivamente. De Bruyne e Marcus Rashford foram os restantes jogadores a receberem mais de um voto.

Na temporada de estreia na Premier League, o avançado do Manchester City leva 35 golos em 32 jornadas.