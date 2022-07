Jornal turco diz que jogador do Fenerbahçe "chorou de raiva" e médio reage

Intensidade dos treinos de Jorge Jesus é notícia na Turquia.

O jornal turco "Yeni Safak Spor" avançou no sábado que İrfan Can Kahveci, jogador do Fenerbahçe, teve problemas em acompanhar o ritmo intenso do treino orientado por Jorge Jesus, tendo acabado por "chorar de raiva".

"İrfan Can Kahveci, que teve dificuldades em acompanhar o programa de fortalecimento físico de Jorge Jesus, chorou de raiva", pode ler-se na conta de "Twitter" do Yeni Safak Spor".

O médio recorreu ao mesmo meio para responder, com ironia à mistura, ao jornal: "Estou a chorar de tanto rir. Ao ponto a que o jornalismo chegou", pode ler-se.