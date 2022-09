Jornal Marca sai a preto e branco contra o racismo

"Marca sai hoje sem cor para mostrar a nossa repulsa absoluta contra o racismo", escreve a publicação sobre a edição desta quarta-feira

O prestigiado jornal Marca sai esta quarta-feira sem cor, para manifestar "repulsa absoluta contra o racismo", no seguimento dos insultos a Vinícius que dominam a atualidade, desportiva e não só, dos últimos dias em Espanha.

A publicação vai hoje para as bancas com todas as páginas a preto e branco, para defender a luta contra o racismo que está a causar debate em Espanha e que foi gerada por insultos a Vinícius, jogador do Real Madrid, primeiro num programa de televisão e depois no estádio do Atlético de Madrid.

Os colchoneros reagiram hoje, dois dias depois do dérbi, condenando os insultos e prometendo afastar do clube os prevaricadores, isto já depois de até o presidente de governo espanhol Pedro Sánchez se manifestar, exigindo ao seu clube, o Atlético precisamente, uma reação enérgica.