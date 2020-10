Jornal L'Equipa sobre o clássico espanhol: "É uma grande desautorização para Griezmann"

O jornal francês analisou detalhadamente o caso de Antoine Griezmann.

Barcelona e Real Madrid defrontaram-se este sábado, em Camp Nou, e Antoine Griezmann não foi titular. Em França falam em degradação e o jornal L'Equipe analisou detalhadamente o caso do jogador,.

"Confirma-se a degradação de Griezmann", diz o título do artigo. "O francês atravessa um dos momentos mais difíceis desde a sua estreia com a Real Sociedad há dez anos. Até à sua chegada ao Barça, no verão de 2019, a trajetória de Griezmann tinha sido sempre ascendente. Com os blaugrana, o campeão do mundo é agora apenas uma sombra de si mesmo", continua o artigo.

O jornal continua a explicar a degradação do internacional francês, lembrando ainda que jogadores como Pedri ou Trincão tiraram-lhe o lugar: "Isto é uma grande desautorização para um jogador da sua condição, inclusive pode sempre tranquilizar-se a dizer a si mesmo que o jovem médio ofensivo não brilhou mais do que ele no flanco direito do ataque do Barcelona", continuaram.

"Deve começar a pensar que não tomou a melhor decisão da sua vida ao assinar pelo Barça", finaliza o artigo.