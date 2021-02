Jornal El Mundo revela mais informações sobre o contrato multimilionário de Messi

Diário espanhol publicou, esta segunda-feira, o valor da cláusula que recompensa o futebolista argentino por ter permanecido no Barcelona de 2017 a 1 fevereiro de 2020

O jornal El Mundo revelou, esta segunda-feira, mais detalhes do contrato multimilionário de Lionel Messi com o Barcelona. Agora, o diário espanhol, não obstante o processo judicial de que será alvo por parte do jogador e clube, publicou a cláusula do pagamento do prémio de fidelidade.

A administração catalã terá obrigatoriamente que desembolsar, no próximo dia 15 de julho, duas semanas depois contrato assinado por Messi em 2017 ter já findado, quase 39 milhões de euros (38.964.977,5) por ter permanecido na equipa até 1 fevereiro de 2020.

A transação financeira para La Pulga decorrerá "independentemente de nesta data o jogador [Messi] continuar ou não a prestar os seus serviços ao Barcelona", lê-se no mais recente documento publicado pelo jornal El Mundo.

O valor a pagar ao futebolista argentino é relativo ao total do bónus de compromisso assumido com o clube da Catalunha durante as últimas quatro temporadas (esta inclusive), cifrado num total de 77 milhões de euros. A primeira parte foi paga a 31 de março.

A permanência de Lionel Messi, de 33 anos de idade, no plantel do Barcelona na próxima época continua uma incógnita, pois ainda não decorreram quaisquer conversações para o prolongamento do vínculo entre as duas partes.

O experiente avançado sul-americano, que ameaçou a saída do clube em setembro passado, por divergências com o ex-presidente Josep Bartomeu, atua no Barcelona desde 2004.

No passado domingo, Lionel Messi marcou o golo 650 pelos blaugranas, em jogo frente ao Atlético de Bilbau, e elevou a fasquia enquanto jogador com o maior número de tentos por um só clube na carreira.