Jornada final para o Bola de Ouro com um nome em foco no clássico espanhol

No domingo, encerra-se a votação para o Bola de Ouro, prémio de melhor jogador do ano.

A Bola de Ouro de 2021 vai ser entregue em 29 de novembro, mas a votação para a eleição dos melhores do mundo na última temporada encerra-se este domingo. Ou seja, a jornada deste final de semana será a última oportunidade para os postulantes ao título pessoal conseguirem atrair mais votos.

A imprensa espanhola, nomeadamente o jornal "As", dá grande destaque ao clássico de domingo (15h15) entre Barcelona e Real Madrid. Benzema, recentemente vencedor da Liga das Nações pela França, é apontado como um dos favoritos e a publicação vinca a importância do referido jogo para as contas do avançado.

Rúben Dias, do Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United, são estreantes entre os 30 finalistas, enquanto Cristiano Ronaldo já venceu o prémio por cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Os três estarão a jogar. O City visita o Brighton este sábado, enquanto o United tem o clássico com o Liverpool no domingo.

Na última edição, em 2019 - já que em 2020 a revista francesa decidiu não atribuir os seus prémios anuais devido à pandemia da covid-19 -, também houve três finalistas lusos, com Ronaldo a ser terceiro, Bernardo Silva nono e João Félix 28.º.

Dos 30 finalistas, todos atuam nos cinco principais campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), sendo que constam cinco italianos campeões da Europa e apenas dois argentinos vencedores da Copa América.

O campeão europeu Chelsea conta com cinco eleitos, entre os quais Romelu Lukaku, que jogou em 2020/21 no Inter de Milão, e o "vice" Manchester City tem igualmente cinco.

Lionel Messi, melhor marcador da Liga espanhola e vencedor da Taça do Rei em 2020/21, pelo Barcelona, e melhor jogador, marcador e rei das assistências da Copa América, que, finalmente, venceu pela Argentina, é apontado como um dos favoritos. Outros nomes como Robert Lewandowski e italiano Jorginho também aparecem na lista como postulantes à frente de Cristiano e Mbappé que também aparecem na luta, embora com menos chances.

