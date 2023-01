Jornada da Ligue 1 proveitosa para a luta do Brest

O Nice confirmou a boa forma - três jogos sem perder desde que chegou o treinador Didier Digard - à custa do Lille de Paulo Fonseca​​​​​​​

A 20ª jornada da Ligue 1 foi particularmente proveitosa para o Brest, que viu as quatro equipas abaixo de si, que ocupam toda a zona de despromoção, perder, enquanto goleou o Angers por 4-0, impondo ao lanterna-vermelha a 10.ª derrota consecutiva.

O avançado Franck Honorat marcou um dos golos e fez assistência para outros dois, deixando Brest com 18 pontos, mais três do que Estrasburgo e Ajaccio, que mantêm os 15, o Auxerre os 13 e o Angers somente oito.

Depois de três derrotas seguidas, o Montpellier, com o defesa Pedro Mendes ausente por lesão, conseguiu um êxito muito importante na visita ao Auxerre, com dois golos de Stephy Mavididi (2-0) a permitir-lhe atingir os 20 pontos.

O Estrasburgo continua a trajetória negativa, reforçada com o desaire caseiro, por 1-2, ante o Toulouse, 11.º com 26 pontos.

Depois de três jogos sem vencer, o Lyon do guarda-redes português Anthony Lopes conseguiu impor-se, por 2-0, no terreno do Ajaccio, sendo agora nono com 28 pontos.

O Clermont cedeu empate 0-0 com o Nantes e perdeu fôlego na perseguição aos lugares europeus, permitindo ao seu opositor reforçar a tranquilidade na segunda metade da classificação.

Com isso, falhou a aproximação à zona europeia, sendo agora sétimo, com 34 pontos, a três do quinto posto do Rennes, que tinha perdido: os anfitriões, a quem bastou o golo único de Gaetan Laborde (1-0), ainda na primeira parte, são 10.º, com 28.