Jorginho falhou penálti aos 90 e está tudo em aberto para Itália e Suíça na luta pelo Catar

Equipas empataram a uma bola e entram empatadas, também, no primeiro lugar, à entrada da última jornada

A jogar em casa, a Itália não foi além de um empate a uma bola diante da Suíça. Num jogo que podia, praticamente, encaminhar qualquer das equipas para o primeiro lugar e apuramento, houve lugar a divisão de pontos.

A Suíça começou melhor e chegou à vantagem ao minuto 11, por Widmer. A Itália empatou ainda antes do intervalo, por Di Lorenzo. No último minuto do jogo, Jorginho falhou uma grande penalidade, atirando por cima da baliza de Sommer.

Com esta igualdade, as duas seleções vão entrar na última jornada com os mesmos quinze pontos. A Itália leva dois golos de vantagem na diferença e vai deslocar-se ao terreno da Irlanda do Norte, enquanto a Suíça recebe a Bulgária.