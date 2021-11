Jorginho e a Bola de Ouro: "Tento não criar expectativas, mas não sou hipócrita ao dizer que não penso..."

Médio abordou ainda processo que o levou a escolher atuar pela seleção de Itália

Considerado como um dos mais fortes candidatos a arrecadar a Bola de Ouro, Jorginho está a tentar abordar o tema com leveza. Ainda assim, a ideia vai passando pela cabeça do médio do Chelsea.

"Vou falar a sério, tento não criar expectativas, mas não sou hipócrita ao dizer que não penso..., porque é impossível, não é? Mas tento não focar muito, não criar muitas expectativas. Acabas por criar tantas expectativas e, no fim, a desilusão é bem maior. Estou à procura de um equilíbrio", afirmou o centrocampista, em entrevista ao Globo Esporte.

Apesar de ter nascido no Brasil, Jorginho decidiu representar a seleção de Itália. O médio explicou o processo e destacou a gratidão que tem com o país.

"Tive uma conversa com os meus pais e decidi-me pela Itália. Não me sentiria bem comigo mesmo também, sentiria que estaria a ser ingrato. Um país do tamanho da Itália, que me recebeu, que me abraçou, um país que eu amo. Não ia ficar bem comigo mesmo. Tudo que faço é para ficar com a minha consciência tranquila, também. O processo foi bem simples, digamos. Não tão simples, mas claro, para mim", explicou.