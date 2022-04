Jorge Mendes lamenta morte de Mino Raiola: "Jamais será esquecido"

Empresário de estrelas como Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland e Paul Pogba morreu este sábado

Jorge Mendes, por via do site da própria agência de gestão de carreiras desportivas, a Gestifute, expressou "o mais profundo pesar e consternação" pela morte, este sábado, de Mino Raiola, "um dos mais proeminentes agentes de futebol do mundo".

Em nota publicada, o agente português mostrou-se "chocado" pelo "desaparecimento prematuro e inesperado" do amigo, que elogiou como tendo sido "sempre um exemplo na defesa dos interesses dos jogadores que representava".

"Jorge Mendes e a Gestifute apresentam as mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos de Mino Raiola, um dos melhores agentes de futebol do mundo e que jamais será esquecido", pode ler-se na nota.