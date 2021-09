Jorge Mendes já tem nas mãos a proposta do Barça para a renovação de Ansu Fati

Ansu Fati, avançado do Barcelona

Situação económica do clube tida em conta em todo o processo

O contrato atualmente em vigor acaba já em 2022, mas, dentro de pouco tempo, tudo estará resolvido e o Barcelona poderá resolver um dos seus processos mais importantes. Ansu Fati prepara-se para renovar e Jorge Mendes já tem a proposta do clube catalão nas mãos.

Segundo o Mundo Deportivo, o vínculo do extremo, que acabou de regressar à competição, não será estendido por muito mais tempo, dada a situação frágil que o Barcelona enfrenta por esta altura. A ideia é, ainda assim, valorizar um jogador jovem que é encarado como o futuro do clube e da Seleção e que enverga a camisola 10 que foi tanto tempo de Messi.

Quase um ano depois de se lesionar gravemente, Ansu Fati regressou à competição neste passado fim-de-semana e logo com um golo, sendo opção no xadrez de Koeman para a visita do Barcelona ao Estádio da Luz, em partida a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.