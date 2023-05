Jorge Mendes já apresentou garantias ao Barcelona sobre Fati

Extremo deve abandonar Camp Nou no próximo defeso. Milhões podem ser importantes para as inscrições de Gavi e Araujo, para além da possível chegada de Lionel Messi

Ansu Fati deve mesmo abandonar o Barcelona no final da presente temporada. O extremo não é dado como indispensável e pode ajudar na resolução de outros processos bem mais importantes.

De acordo com o jornal Sport, Jorge Mendes, representante do internacional espanhol, já deu a garantia ao Barcelona que procurará vender Fati no próximo defeso. O jogador, recorde-se, tem contrato até 2027.

Os milhões no negócio de Fati podem ser muito importantes para o Barcelona inscrever Gavi e Araujo. Há ainda o hipotético regresso de Lionel Messi, que custará sempre muito aos catalães.

Tendo feito a estreia pelo Barcelona em 2019/2020, com apenas 16 anos, Ansu Fati foi perdendo espaço ao longo das épocas, também por culpa das muitas lesões, algumas delas graves, que acabou por sofrer.