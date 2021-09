Jorge Mendes em Barcelona para negociar renovação do novo número 10

Ansu Fati deverá prolongar ligação com o emblema blaugrana.

Após a saída de Lionel Messi, o Barcelona atribuiu a camisola número 10 a Ansu Fati, jovem de 18 anos que já muitos recordes alcançou ao serviço da principal formação do emblema blaugrana e que em breve deverá regressar à competição, depois de uma longa paragem devido a uma lesão grave.

E, de acordo com Sique Rodríguez e Adria Albets, do programa "Què T'hi Jugues", da "SER Catalunha", o emblema espanhol estará decidido a manter a jovem promessa no plantel, oferencendo-lhe um novo contrato.

Jorge Mendes, empresário do jogador, já estará mesmo em Barcelona para reunir nas próximas horas com a direção blaugrana. De acordo com as mesmas informações, Fati - tem contrato até 2024 - terá informado Mendes de que a sua prioridade era manter-se no Barcelona e renovar. Boas notícias para o clube de Joan Laporta, num momento em que as dúvidas sobre o futuro do treinador Ronald Koeman começam a levantar-se.