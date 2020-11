Jorge Mendes desolado com morte de Maradona: "Meu ídolo de criança"

Redação com Lusa

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, faleceu, na quarta-feira, na sua residência, na Argentina, aos 60 anos.

O agente de futebolistas Jorge Mendes assumiu-se, na quarta-feira, desolado com a morte do argentino Diego Armando Maradona, aos 60 anos, que considerou um "génio".

"Sinto-me muito triste e desolado com o desaparecimento precoce de um ícone mundial, uma lenda eterna e incontornável do futebol, meu ídolo de criança e com quem tive o privilégio de conviver. É um dia de luto para o futebol mundial. Até sempre génio. Jamais te esqueceremos", afirmou Jorge Mendes, citado pela sua agência Gestifute.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu, na quarta-feira, na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA ganhos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.