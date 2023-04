Jorge Jesus: Fenerbahçe vence e pressiona Galatasaray na Turquia

Fenerbhaçe de Jorge Jesus vence e reacende luta pelo título com Galatasaray

O Fenerbhaçe, treinado por Jorge Jesus, foi ao estádio do Sivasspor vencer por 3-1, na 32.ª jornada da I Liga turca, reacendendo a luta pelo título, a três pontos do líder Galatasaray.

A equipa de Jorge Jesus revolveu um jogo que se previa complicado ainda na primeira parte, ao fim da qual chegou a vencer por 3-0, na sequência de um golo do avançado uruguaio Diego Rossi, aos 22 minutos, e de um bis do médio Ferdi Kadioglu, aos 45+1 e 45+10.

De assinalar que Diego Rossi não fez parte do onze inicial, mas Jorge Jesus foi forçado a colocá-lo em campo a render o avançado colombiano Enner Valência, por problemas físicos, aos 14 minutos.

No entanto, no final da primeira parte, Jorge Jesus foi confrontado com uma contrariedade, a expulsão de Irfan Can Kahveci, aos 45+5 minutos.

Na segunda parte, com o jogo praticamente resolvido, o Fenerbhaçe acabaria por sofrer um golo, aos 76 minutos, pelo avançado equatoriano Jordy Caicedo, justamente um minuto depois de ter sido lançado em campo a substituir o médio Charilaos Charisis.

Com esta vitória, o Fenerbhaçe, que parecia há algumas jornadas afastado do título, reentra na luta, estando a três pontos do líder Galatasaray, que no domingo tem uma deslocação muito difícil a casa do Besiktas, terceiro classificado.

O Galatasaray lidera com 70 pontos (29 jogos), seguido do Fenerbhaçe, com 67 (30), e do Besiktas, com 62 (30), o que faz antever enorme tensão competitiva até à 36ª e última jornada.