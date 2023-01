Jorge Jesus estará de olho num guarda-redes do Barcelona

Iñaki Peña, guarda-redes do Barcelona

Iñaki Peña associado ao Fenerbahçe.

Jorge Jesus estará interessado no reforço da baliza do Fenerbahçe, clube da Turquia que orienta. Segundo informam naquele país, Iñaki Peña está a ser seguido pelo atual segundo classificado do campeonato.

Trata-se de um guarda-redes espanhol de 23 anos, que fez apenas dois jogos até ao momento pelo Barcelona, na atual temporada. Curiosamente, o guardião esteve no futebol turco na época passada, cedido ao Galatasaray.

Altay Bayindir é o habitual titular na baliza do Fenerbahçe, com 29 jogos feitos em 2022/23.