Jorge Jesus em vias de perder internacional sul-coreano para o Sevilha

O Sevilha está interessado em contratar Kim Min-jae, central do Fenerbahçe

Má notícia para Jorge Jesus. De acordo com o portal 'Football Asian', o Sevilha está interessado em Kim Min-jae, central de 25 anos do Fenerbahçe.

A fonte assegura que o internacional sul-coreano também está no radar do Nápoles, mas que é a equipa comandada por Julien Lopetegui que está na dianteira da corrida por Kim, que tem contrato com o clube de Istambul até 2025.

Esta época, Kim Min-jae foi um titular indiscutível no Fenerbahçe, onde chegou no verão passado, oriundo do Beijing Guoan, da China, tendo realizado 40 jogos no segundo classificado da última edição da Liga turca.

De acordo com o 'Transfermarkt', o central está avaliado em cerca de 14 milhões de euros.