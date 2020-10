Jorge Costa estreia-se com um empate à frente do Gaz Metan

Equipa orientada pelo técnico português, cuja contratação foi recentemente anunciada, ainda esteve em vantagem

O treinador português Jorge Costa estreou-se, este domingo, com um empate a um golo no comando técnico do Gaz Metan, na receção do Hermannstadt, em jogo da sexta jornada da I Liga romena.

O Gaz Metan, atual 10.º classificado, adiantou-se no marcador aos 43 minutos com um golo de Dumitriu, a passe do português Idrisa Sambu, tendo Joalisson empatado a partida, aos 58 minutos.

Na quinta-feira, o Gaz Metan anunciou a contratação de Jorge Costa, de 48 anos, por duas temporadas.

Jorge Costa chegou na última semana a ser anunciado como novo selecionador da Guiné Equatorial, mas acabou por optar por um regresso à Roménia, onde na época 2011/12 esteve à frente do Cluj.

Antes deste regresso à Roménia, Jorge Costa esteve duas temporadas ao serviço do Mumbai City, da Índia.