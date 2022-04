Jordi Cruyff: "Quando o Real Madrid já leva algumas eliminatórias assim..."

Diretor desportivo do Barcelona falou sobre o historial do grande rival na Liga dos Campeões

Jordi Cruyff, diretor desportivo do Barcelona, marcou presença na inauguração do Cruyff Court Constantí, um novo campo sintético para camadas jovens, em Tarragona, na Catalunha. No evento, o executivo descartou que a "sorte" tenha algo a ver com as recentes remontadas do Real Madrid na Liga dos Campeões.

"Quando já tiveste algumas eliminatórias seguidas assim [com remontadas], não é sorte. No final, é uma qualidade quando tens que acreditar, ter caráter, mentalidade, não desistir... Também é preciso sorte para que a bola entre ou saia. Mas quando é repetitivo, é uma qualidade, não é mais sorte", considerou.

O dirigente mostrou-se ainda confiante quantos às renovações de Gavi e Ousmane Dembélé, acrescentando que Xavi precisa de tempo para reconstruir o Barcelona.

"Confiança e paciência andam juntas. Uma coisa não tira a outra. Tivemos uma corrida tremenda. Temos que nos lembrar que, em dezembro, estávamos em sétimo, oitavo, nono... e depois empolgámo-nos com a possibilidade de lutar pelo título. Temos de ficar com isso, não só com as decepções das últimas semanas", reiterou.

A cinco jornadas de fechar a temporda, o Barcelona é segundo classificado da LaLiga, com os mesmos pontos do Sevilha, terceiro, e mais dois do que o Atlético de Madrid, quarto.