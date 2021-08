Jordi Alba defende-se das críticas: "Imagino que o presidente vai contar a verdade"

Apontado como culpado pela saída de Messi, por não querer reduzir o salário, Jordi Alba defendeu-se das críticas, negando que isso tenha acontecido.

Jordi Alba tem vivido dias difíceis no Barcelona. Os adeptos culpam o lateral-esquerdo pela saída de Messi por entenderem que a saída do argentino está também relacionada com a recusa do espanhol em baixar o salário que aufere. Inclusive, Alba foi vaiado no jogo frente à Juventus, do Troféu Joan Gamper.

No domingo, depois do jogo com a Real Sociedad, o futebolista defendeu-se das críticas publicamente. "Acho que já saíram notícias minhas há muito tempo, desde antes do Euro'2020, mas ninguém no clube me pediu nada até há duas ou três semanas. Sempre quis ajudar o clube e acho que ninguém tem que duvidar de mim. Ninguém tem que duvidar que eu amo o Barça. Estou aqui há 10 anos, mais oito no futebol de formação. É a minha casa, o clube da minha vida e sempre o vou ajudar", referiu.

"As pessoas podem pensar o que quiserem. O presidente ainda não falou sobre este tema especificamente, mas imagino que vai falar e vai contar a verdade. A minha predisposição sempre foi a mesma", asseverou o internacional espanhol", garantiu, revelando ainda que os seus advogados já falaram com o clube para avançar com o processo de redução salarial, como já fez, de resto, Piqué, outro dos capitães.