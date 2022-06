Jordi Alba admite novas reduções salariais no Barça: "Capitães estão dispostos a ajudar"

Lateral blaugrana mostrou-se favorável a sofrer mais um corte na remuneração, o terceiro desde 2020

Ainda a estabilizar-se financeiramente, o Barcelona prepara-se, pela segunda temporada seguida, para renegociar salários com os jogadores mais dispendiosos. Jordi Alba, um dos capitães culé, disse estar "disposto a ajudar" a direção do clube da La Liga, estendendo essa disponibilidade aos outros donos da braçadeira.

"Não há dúvidas em relação ao nosso compromisso. Nós, os quatro capitães, estaremos lá para ajudar. Estou disposto a ajudar, tal como o resto dos capitães. Tudo o que houver para falar, falarei diretamente com o clube», disse Jordi Alba, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de Espanha com a Chéquia, relativo à Liga das Nações.

Jordi Alba foi um dos jogadores, a par dos colegas Sergio Busquets e Gerard Piqué, que aceitou sofrer cortes salariais no período pandémico e, depois, logo antes do início da época de 2021/22, ajudando a que o Barça pudesse inscrever jogadores. O lateral poderá, então, dizer sim ao terceiro corte consecutivo da sua remuneração.

Segundo o jornal "AS", em notícia publicada em 6 de junho, a direção blaugrana definira que o teto salarial individual será, no máximo, de dez milhões de euros por temporada - decisão que afetará os rendimentos de Alba, Busquets e Piqué. "As negociações com o plantel serão individuais", assumira o 'vice' Eduard Romeu.

O executivo liderado por Joan Laporta tem, referiu ainda o jornal "AS", como objetivo para 2022/23 reduzir a atual folha salarial do plantel principal em 160 milhões de euros.