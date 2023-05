Jonas recorda Valência: "Houve muitas lutas no túnel dos balneários. Tive medo"

Em 2012, o antigo avançado do Benfica contribuiu para a descida de divisão do Villarreal com um golo ao serviço do Valência, sendo que o jogo terminou com muita pancadaria e um cortar de relações entre os clubes, que se prolongou durante vários anos.

Jonas, antigo avançado do Benfica, concedeu esta quarta-feira uma entrevista ao jornal espanhol Marca, na qual recordou a sua passagem pelo Valência, entre 2010 e 2014, antes da mudança para a Luz.

Um dos momentos mais marcantes (e assustadores) da sua estadia em Espanha aconteceu em 2012, quando o antigo avançado brasileiro, atualmente com 39 anos, contribuiu para a descida de divisão do Villarreal com um golo aos 90 minutos, no estádio Mestalla.

"Lembro-me muito bem desse jogo. Foi muito tenso desde o início. Havia muita rivalidade entre ambas as equipas. No final, o golo chegou e nós estávamos a disputar algo, não me recorde qual a posição de Champions. Foi um jogo que, depois do golo, acabou de forma muito complicada. Houve muitas lutas no túnel dos balneários. No final, estava assustado, com medo, porque estava consciente de que o Villarreal tinha muito em jogo", recordou o "Pistolas".

Jonas foi ainda questionado sobre a sua vida desde a retirada dos relvados, em 2019, com o antigo goleador a revelar que apenas acompanha o futebol pela televisão, estando focado apenas na família.

"Vivo no interior, a umas três horas de São Paulo, afastado do futebol. Agora só o sigo pela televisão. É o que mais me custa, mas a família está em primeiro e, para estar perto deles, devo estar aqui. Não quero estar mais tempo longe deles", assumiu.