Loja do árbitro do play-off do Championship foi vandalizada

Juiz foi muito criticado pelos adeptos do Huddersfield

A loja do árbitro inglês, Jon Moss, que dirigiu o play-off decisivo do Championship, foi vandalizada.

A "The Vynil Whisle", que se dedica à compra e venda de discos, foi atacada, dias depois da atuação do árbitro ter sido muito criticada por adeptos do Huddersfield, clube que perdeu o duelo decisivo diante do Notthingham Forest.

Jon Moss, refira-se, retirou-se da profissão depois do jogo de Wembley, que apura, todos os anos, um dos melhores classificados do Championship para a Premier League.