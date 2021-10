Joias do Barcelona, Fati, Pedri e Gavi negociam renovação de contrato

Presidente do Barcelona, Joan Laporta, mostrou-se confiante nas negociações.

Duas das maiores joias lançadas pelo Barcelona nos últimos anos já estão em negociação para prolongar o vínculo com o clube. De acordo com o presidente culé Joan Laporta, o desfecho para que o médio Pedri, 18 anos, e os avançados Ansu Fati, 18, e Gavi, 17, tenham um novo contrato se dará nos próximos dias.

"Se tudo correr bem, na próxima semana teremos boas notícias. Pedri está bem avançado e espero que possamos anunciá-lo em breve, Fati também", afirmou Laporta em entrevista à rádio RAC1.

Pedri e Fati têm contrato até 30 de junho do próximo ano. Assim, na janela de transferências de inverno poderiam ficar livres para negociar com qualquer equipa e deixar Camp Nou sem custos.

Outra preocupação é com o jovem Gavi. O médio tornou-se o jogador mais novo a representar La Roja esta semana ao defrontar a Itália na Liga das Nações e foi bastante elogiado pelo selecionador Luis Enrique. "Já falámos que é um caso nada normal. Está a jogar como se estivesse na escola ou no quintal de sua casa. Dá gosto ver um jogador com essa qualidade e personalidade. É o futuro e presente da seleção, assim como outros jogadores", declarou.

Ciente do potencial do jogador, com contrato até 30 de junho de 2023, Laporta também quer aumentar seu contrato. "Estamos num processo de renovação e estamos levando isso para a seleção nacional, disse ao presidente da Federação. Estamos muito satisfeitos por ele ainda estar no Barcelona", afirmou