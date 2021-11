Joia do PSG pretende sair em janeiro, garantem em França

Médio de 20 anos soma seis jogos (três como titular) e 239 minutos disputados pela equipa principal do emblema parisiense esta época.

Com 20 anos, é uma das joias do PSG e soma seis jogos (três como titular) e 239 minutos disputados pela equipa principal do emblema parisiense esta temporada. No entanto, e de acordo com o jornal L'Équipe, pretende sair do clube francês no mercado de transferências de janeiro.

Trata-se de Junior Dina-Ebimbe, médio que nas últimas duas temporadas esteve cedido a Le Havre (2019/20) - três golos e uma assistência em 25 jogos realizados - e Dijon (2020/21) - um golo e uma assistência em 31 jogos.

Segundo o diário desportivo francês, em causa estará a falta de oportunidades dadas por Mauricio Pochettino na presente temporada.

Ainda segundo o L'Équipe, no último mercado de transferências, Ebimbe esteve muito perto de sair rumo a Rennes ou Friburgo. No entanto, a insistência do treinador para que o médio se mantivesse no PSG, terá terá dado por terminado qualquer processo que pudesse estar em marcha.