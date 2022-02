Joia do Palmeiras é fã de Cristiano Ronaldo: "Tenho de seguir os passos dele"

Endrick, jovem promessa do Palmeiras

Com apenas 15 anos, Endrick tem encantado o Brasil e já mereceu mesmo a chamada para treinar com a equipa principal do Palmeiras.

Endrick é um dos nomes mais comentados nas últimas semanas no futebol brasileiro e a Europa também já despertou para o talento deste avançado de 15 anos que joga na formação do Palmeiras. Na Copinha do Brasil, que o Verdão conquistou, o "miúdo" brilhou e Real Madrid e Barcelona estão atentos, noticiou a imprensa espanhola.

Nesta terça-feira, o jornal espanhol Marca publica uma entrevista com o brasileiro, que diz ser fã de Mbappé e Cristiano Ronaldo. Endrick tem "muito carinho" pelos merengues precisamente por causa do internacional português.

"Gosto e identifico-me com Mbappé, por ser jovem e por ter as características dele. Cristiano Ronaldo é um homem espetacular, um fenómeno. Eu tenho de seguir os passos dele", constatou.

"Tenho muito carinho pelo Real Madrid devido ao Cristiano Ronaldo, que sempre acompanhei com as quatro Liga dos Campeões que lá conquistou. Tenho um carinho muito grande pelo Real e por Cristiano. Têm uma equipa muito boa. É muito gratificante para mim saber que estão a ver os meus jogos, agradeço muito a Deus por isso. Tenho de fazer mais e dar mais, ainda tenho um longo caminho a percorrer", admitiu o avançado.

Endrick respondeu também aos rumores que dão conta de que o futebolista terá mais de 15 anos, dizendo que isso só dá mais vontade de continuar a marcar golos.

"Desde que sou pequeno que diziam isso, por isso é que celebro os meus golos daquela forma. Quanto mais dizem isso, mais força me dão, porque significa que os estou a impressionar. Também coloco o meu dedo indicador na boca [quando festejo] por isso", atirou.