Joia do Manchester United é o novo alvo de José Mourinho, dizem em Inglaterra

Charlie Wellens, médio do United

Roma tem a concorrência do Tottenham pelo jovem médio inglês.

Charlie Wellens é o novo desejo de José Mourinho para reforçar a Roma em 2022. O médio do Manchester United impressionou o treinador português na sua passagem por Old Trafford e agora, garante o jornal "The Sun" este domingo, pode estar a caminho da equipa italiana.

Wellens chegou a ser chamado para treinar na equipa principal do United por Mourinho, em 2018, para ganhar experiência. O jogador de 19 anos, que ainda não se estreou no sénior, também já despertou o interesse do Tottenham, que será o principal rival romano para contratar o jogador.

Não é a primeira vez que Wellens atrai o interesse de um clube italiano. O ​​​​​​​Inter de Milão, campeão da Serie A, estava interessado em contratar o médio no ano passado. Na atual temporada, soma 17 jogos, com três assistências para golos.