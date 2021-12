John Textor vai investir 65 milhões de euros no Botafogo

O anúncio foi feito pelo clube carioca, com a imprensa brasileira a dar que o milionário acionista do Crystal Palace, da Premier League, investirá cerca de 65 milhões de euros

Ainda se recorda de John Textor, o empresário norte-americano que terá estado a um curto passo de entrar no capital da SAD do Benfica? Pois bem, agora é notícia do outro lado do Atlântico graças à assinatura de um pré-acordo de compra da Sociedade Anónima do Futebol (SAF) do Botafogo.

"É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo. Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial. Agora, iniciamos uma segunda etapa do processo, igualmente importante, antes de formalização da nova constituição jurídica", afirmou Durcesio Mello, o presidente do Botafogo.