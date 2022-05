John Textor pode tornar-se acionista de mais um clube

Norte-americano que esteve em negociações para adquirir parte da SAD do Benfica é dono do Botafogo, do Brasil, e do Molenbeek, da Bélgica

O nome de John Textor surgiu na imprensa francesa associado a uma eventual compra de um dos históricos emblemas da Ligue 1.

Segundo o diário "L'Équipe", o investidor norte-americano será candidato a adquirir uma participação importante no OL Groupe, que controla o Lyon.

São quatro os candidatos a comprarem duas diferentes fatias do capital do Lyon: uma de 19,38% pertencente à Pathé, e outra de 19,85%, do IDG Groupe. Todos os pretendentes são dos Estados Unidos, sendo um deles Textor.

Aos 56 anos, o antigo candidato a comprar parte da SAD do Benfica, e que fez fortuna na área do streaming de eventos desportivos, tem já na sua posse o clube brasileiro Botafogo, cuja equipa é treinada pelo português Luís Castro, e o emblema belga Molenbeek, atualmente no segundo escalão.