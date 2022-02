John Textor, investidor no Botafogo, assume interesse em Cavani e Marcelo

Empresário norte-americano que detém 90% da SAF (Sociedade Anónima de Futebol) do Botafogo assumiu que gostava de levar Cavani e Marcelo para o clube brasileiro.

Edison Cavani, avançado do Manchester United, e Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, são dois jogadores com quem John Textor sonha. O empresário que detém 90% da SAF (Sociedade Anónima de Futebol) do Botafogo revelou que gosta dos futebolistas referidos e admitiu tentar contratá-los para o clube carioca.

"O Marcelo é um jogador de classe mundial, é fantástico. Amamo-lo. Outro dos meus favoritos para voltar à América do Sul um dia é o Cavani. Sim, vou tentar. Acho que temos possibilidades para tal. Se eles quiserem voltar, nós temos mais possibilidades para os conseguirmos ir buscar, mais do que outros clubes. No Botafogo, temos como compensar as pessoas. Não só como jogadores, mas também como celebridades", afiançou o norte-americano em entrevista ao jornalista Thiago Franklin.

O uruguaio, de 35 anos, e o brasileiro, de 33, terminam contrato com os respetivos clubes no final da temporada.