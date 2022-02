John Textor: "Finalmente, uma história sobre a qual eu me posso debruçar..."

Empresário americano recorreu à sua conta no Twitter para comentar uma notícia sobre alegados contactos do Botafogo com vista à contratação de Luis Suárez.

John Textor, empresário que esteve associado a um possível investimento na SAD do Benfica e que recentemente comprou 90 por cento das ações da Sociedade Anónima do Futebol (SAF) do Botafogo, recorreu esta segunda-feira à sua conta no Twitter para comentar (com alguma ironia à mistura) uma notícia que dava conta de contactos iniciados pelo clube brasileiro com vista à contratação de Luis Suárez, craque do Atlético de Madrid e da seleção uruguaia.

"... Finalmente, uma história sobre a qual eu me posso debruçar. Não é verdade, mas é engraçado imaginar", escreveu o empresário americano na sua conta, juntamente com a notícia.