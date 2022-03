John Textor e o projeto no Botafogo: "Primeiro, vencer títulos. Depois, ganhar dinheiro"

Em entrevista à CNN, o empresário norte-americano afirmou que não se considera um investidor e que a sua prioridade nos clubes passa por ser bem-sucedido no plano desportivo

John Textor concedeu uma entrevista à CNN, onde deixou bem claro que a conquista de títulos está à frente da vertente económica. "Tem que ser sobre vencer campeonatos. O futebol não é diferente dos outros negócios. Temos de ganhar para se tornar rentável, ninguém ganha dinheiro se estiver a perder. No entretenimento, na tecnologia ou noutro ramo, ninguém pensa em apresentar-se, ser mau todos os dias e ganhar uma tonelada de dinheiro. Isso não funciona assim", expressou.

O empresário, que é dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anónima do Futebol) do Botafogo, realçou que "vencer vem em primeiro. No final, se ganharmos, se nos divertirmos enquanto tentamos ganhar, vamos lutar com todas as forças para nos superarmos quando perdermos. Assim, o dinheiro será visto como uma consequência" e concluiu que não se considera um investidor, acreditando que o retorno financeiro está em segundo plano.

John Textor é um empresárioque, em tempos, se interessou pela SAD do Benfica e que, nos últimos dias, negou uma oferta de 50 milhões de euros por 25% da SAD do FC Porto.

O norte-americano, de 56 anos, está ligado ao ramo da tecnologia, do cinema e do desporto onde, além de proprietário do clube brasileiro, é co-proprietário do Crystal Palace, da Premier League, e do RWD Molenbeek, da segunda divisão do futebol belga.