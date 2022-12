John Textor consumou a compra do Lyon

Redação com Lusa

O negócio foi feito através da holding Eagle Football, detida igualmente pelo empresário canadiano Jamie Holder, e que já controla os brasileiros do Botafogo e os belgas do RWD Molenbeek, da segunda divisão, detendo ainda uma participação minoritária nos ingleses do Crystal Palace.

O milionário norte-americano John Textor, que tentou adquirir uma posição na SAD do Benfica, consumou esta segunda-feira a compra do Lyon, da primeira divisão francesa, reforçando a sua posição no futebol.

"Hoje é um novo começo para o Olympique Lyon. Depois de quatro meses de negociações construtivas marcadas por um entendimento em comum com Jean-Michel Aulas [presidente do Lyon] e todos os nossos parceiros, estamos orgulhosos por chegar a este acordo extraordinário", congratulou-se o empresário, em comunicado.

O acordo foi feito há cerca de meio ano, contudo os sucessivos adiamentos quanto à concretização do negócio deixaram os adeptos em suspenso quanto ao futuro.

O Lyon atravessa uma grave crise financeira e desportiva sendo que o seu histórico presidente, Jean-Michel Aulas, disse, em junho, que Textor "preenche todos os requisitos" para assumir o clube.

O acordo prevê que Aulas, de 73 anos, mantenha a gestão operacional do Lyon, que lidera há 35 anos, além de ingressar na gestão do Eagle Football.

Aulas pegou no Lyon na segunda divisão e levou-o a sete títulos consecutivos em França, entre 2002 e 2008, além de duas presenças nas meias-finais da Liga dos Campeões, em 2010 e 2020.

John Textor, de 57 anos, apelidado de "guru da realidade virtual de Hollywood", destacou a força da marca do clube "no desporto e no entretenimento", assumindo o desejo de tornar o Lyon o epicentro dos seus projetos relacionados com o futebol.