John Textor adquire a maioria das ações de clube secundário belga

Investidor oriundo dos Estados Unidos da América terá ficado em posse, segundo a Imprensa do país, de 80% das ações do RWD Molenbeek

O périplo de John Textor a investir em clubes de futebol prossegue. O empresário norte-americano, que recentemente teve rubricado o contrato de compra-venda de 90% da SAF do Botafogo, tornou-se, agora, acionista maioritário do RWD Molenbeek, clube que milita na segunda divisão da Bélgica.

"Estamos muito ansiosos para trabalhar com o Sr. Textor, que tem uma grande paixão pelo futebol, pelo desenvolvimento de jovens talentos e pelas camadas jovens do RWDM", disse o presidente Thierry Dailly, numa declaração citada na oficialização do negócio.

Os responsáveis do emblema belga, contudo, optaram por não detalhar a quantia despendida pelo milionário. Segundo a Imprensa do país, o investidor norte-americano ficou em posse de 80% das ações do clube. Os restantes 20 ficam, por sua vez, em posse de Thierry Dailly.

O RWD Molenbeek foi fundado em 2014, por um grupo de empresários, e aposta sobretudo na formação de jogadores, tendo como que produzido os reconhecidos futebolistas Adnan Janujaz e Michy Batshuay, internacionais pela Bélgica.

Este é, de resto, o terceiro clube em que John Textor investe. Até agora, o empresário adquirira ações do Botafogo (Brasil) e do Crystal Palace (Inglaterrra).