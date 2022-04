John Terry confessa: "Treinar o Chelsea é o meu sonho"

Terry é uma grande figura do passado recente do Chelsea

Antigo central é consultor das camadas jovens do Chelsea

Afastado dos relvados desde 2018, John Terry, antigo central e atual membro da estrutura técnica do Chelsea, admitiu esta segunda-feira que sonha em ser treinador principal dos blues.

"Sim, é o meu sonho [treinar o Chelsea]. Obviamente, quando és criança queres jogar na primeira equipa, mas enquanto treinador, mudei de rumo", afirmou, em direto para o canal de Youtube 'Stadium Astro'.

Apesar do sonho, Terry acrescentou que não espera assumir o comando técnico dos londrinos num futuro próximo, pretendendo focar-se na posição que atualmente ocupa no clube.

"A minha ambição e objetivo a longo prazo passam por ser treinador do Chelsea, claro. Dizer isto faz-me impressão por já haver alguém no cargo e ouçam, estamos a falar em algo que talvez só daqui a dez, 15 anos [aconteça]. É meu sonho e espero que aconteça, estou no processo para chegar lá, mas há coisas no entretanto que têm de correr bem para mim. Por isso, estou a ser bastante paciente nas decisões respetivas à minha carreira de treinador", explicou o ex-jogador de 41 anos.

Terry, ex-capitão dos blues, é um dos maiores símbolos da história do Chelsea, após mais de 15 anos seguidos ao serviço do clube. Depois ter terminado a carreira no final da época 2017/18, o inglês assumiu funções de adjunto no Aston Villa até ao início de 2022, altura em que regressou a Londres, tornando-se consultor das camadas jovens do Chelsea.