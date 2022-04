John Terry aponta "substituto" de Azpilicueta como capitão do Chelsea

Lendário capitão do Chelsea "descarta" Jorginho, acreditando que a braçadeira ficaria bem entregue a Mason Mount.

O futuro de César Azpilicueta, defesa do Chelsea, é ainda uma incógnita. Associado ao Barcelona e com o contrato a terminar em junho, a continuidade no emblema inglês ainda não é opção descartada, mas a verdade é que em Stamford Bridge já se começa a falar na sucessão na capitania dos "blues".

Em conversa com Alison Bender, apresentadora e repórter de programas de futebol, John Terry, lendário capitão do Chelsea, "descartou" Jorginho como substituto do internacional espanhol, apontando Mason Mount à capitania.

"Azpilicueta é, para todos, um exemplo a seguir", começou por dizer, falando depois da braçadeira de capitão.

"Adoro o que ele [Jorginho] faz, mas acho que o progresso seria dar a capitania a Mason [Mount]. Tem a capacidade para o fazer e a capacidade de pegar no jogo "pelo pescoço", se for necessário. Os adeptos do Chelsea identificam-se com ele. Ele e a sua família são do Chelsea do início ao fim", concluiu.