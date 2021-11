"Joguei com o Raúl de Tomás no Benfica e, cuidado, é muito bom", avisa Vlachodimos

Raúl de Tomás cruzou-se com Vlachodimos no Benfica na primeira metade da época 2019/20. Hoje vão ser adversários.

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica e da seleção da Grécia, defronta esta quinta-feira a Grécia, num jogo de qualificação para o Mundial'2022, e vai reencontrar Raúl de Tomás, com quem partilhou balneário nos encarnados. O grego deixou elogios ao avançado espanhol.

"A Espanha tem alguns lesionados, mas entraram jogadores muito bons para substituir. Não me parece que se vá notar muito as ausências. Não está o Ansu Fati, mas está o Raúl de Tomás, de quem gosto muito. Conheço-o porque joguei com ele seis meses e, cuidado, é muito bom. E no Espanhol está a fazer uma época incrível. Fico muito contente por ele", afirmou Vlachomimos, numa entrevista à Marca.