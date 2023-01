Jogou num Mundial e agora é sem-abrigo: a triste história de Paul James

Internacional pelo Canadá em 46 ocasiões, o antigo médio participou em três jogos no Mundial'1986 e também figurou nos Jogos Olímpicos de 1984, mas a toxicodependência atirou-o para as ruas de Londres.

Paul James, antigo internacional canadiano, representou o seu país em 46 ocasiões (dois golos), incluindo três jogos no Mundial de 1986 e quatro nos Jogos Olímpicos de 1984, mas aos 59 anos é um de muitos sem-abrigos que fazem das ruas de Londres a sua casa.

Enquanto jogador, James fez a maior parte da carreira no Canadá (Toronto Blizzard, Hamilton Steelers e Ottawa Intrepid), tendo passado também pelo México (Monterrey) e Inglaterra (Doncaster Rovers).

Após ter pendurado as chuteiras em 1991, ainda abraçou a via de treinador, mas o vício pela cocaína levou a que deixasse o seu país-natal e, após ter ficado 13 anos desempregado e seis sem uma residência fixa, acabou mesmo por se tornar sem-abrigo em Londres, dormindo em cima de um pedaço de cartão.

Em dezembro, o próprio James prestou declarações ao Daily Mail, mostrando-se amargurado com a forma como a sua vida descambou com o fim da sua ligação ao futebol.

"A minha carreira no futebol era tudo para mim. Eu não deveria ter faltado a um dia de trabalho. Se amanhã acabasse com a minha vida, o que não vou fazer, as pessoas iriam compreender. Tem sido uma brutalidade imensa", admitiu.

"Eu peço dinheiro para ser independente. Para voltar a ter algo parecido à normalidade. Para poder vestir as minhas próprias roupas e sapatos e não serem de segunda mão. Para que não tenha de pedir ajuda para comprar as minhas próprias coisas", concluiu o antigo médio.