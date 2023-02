Jogou no Benfica na época passada e vai assinar em definitivo pelo Torino

O portal Tuttosport avança que Nemanja Radonjic cumpriu os objetivos delineados para a ativação da opção de compra incluída no seu empréstimo à Torino por parte do Marselha.

O portal italiano Tuttosport avança esta quinta-feira que Nemanja Radonjic, emprestado pelo Marselha ao Benfica na época passada, vai assinar em definitivo pelo Torino no final da presente temporada.

O extremo sérvio, de 27 anos, teve uma passagem muito discreta pela Luz - um golo em 11 jogos -, tendo sido novamente emprestado pelos franceses, com quem terminava contrato no próximo verão, à formação de Turim, com uma cláusula de compra dependente do cumprimento de objetivos.

Ora, de acordo com a referida fonte, Radonjic, que soma quatro golos e duas assistências em 22 jogos disputados esta época, já cumpriu os objetivos delineados na cedência, garantindo que o Marselha vai encaixar cerca de dois milhões de euros com a sua transferência em definitivo para o Torino.

Ainda assim, nem tudo tem corrido às mil maravilhas para o jogador, que até foi alvo de algumas críticas por parte de Ivan Juric, treinador do Torino, após o último jogo da equipa, diante da Cremonese (2-2).

"Ele precisa de dar mais. Ele tem dificuldade em tornar-se num verdadeiro jogador. Às vezes ele é bom, outras vezes desaparece. Esse é o grande limite do rapaz. Vamos esperar, mas ele tem de mostrar que quer fazer algo no futebol. Espero mais dele", referiu.