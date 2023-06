Jogou na Champions e agora é sem-abrigo: "Quando bebes, não te controlas..."

Aos 19 anos, Jacob Mellis estreava-se pelo Chelsea na Liga dos Campeões, mas mais de uma década depois, o antigo médio inglês é sem-abrigo, após ter sido obrigado a terminar a carreira devido a uma lesão mal diagnosticada num joelho e também muito por causa do... alcoolismo.

O jornal britânico Daily Mail divulgou esta segunda-feira a trágica história de Jacob Mellis, antigo médio inglês que aos 19 anos, na época 2010/11, fez a estreia pelo Chelsea na Liga dos Campeões, sendo atualmente, aos 32... sem-abrigo.

A antiga promessa inglesa foi obrigada a terminar a carreira no ano passado, devido a uma lesão mal diagnostica num joelho, mas o grande responsável pela sua atual situação dramática foi o alcoolismo, um demónio que o começou a perseguir ainda durante os tempos de academia nos blues.

"Ao longo da minha carreira, foi algo que me causou problemas. Quando bebes, não tens controlo sobre o que estás a fazer. Afeta os treinos e os treinadores não ficam contentes. Lembro-me que uma vez cheguei bêbedo ao treino. Tinha 19 anos e Steve Holland [adjunto do Chelsea] mandou-me entrar. Houve algumas ocasiões em que isso me afetou", recordou.

"David Luiz não falava muito bem inglês, mas quando estávamos a aquecer, perguntava-me: 'Estiveste a beber?' Dizia para parar", acrescentou Mellis, admitindo que, nessa altura, não dava ouvido a quem lhe dava conselhos.

"Eu era convencido e arrogante nesses tempos. Sentia que devia jogar e acredito que isso é algo bom quando é canalizado de forma positiva. Mas penso que não isso que fiz. Se não fosse convocado ou se me sentisse frustrado, eu saía à noite para beber", lamentou.

Atualmente, o vício do ex-jogador, que deixou o Chelsea em 2012, seguindo-se passagens pelo Barnsley, Blackpool, Oldham, Bury, Mansfield, Bolton, Gilingham e Southend United não está muito melhor.

"Eu bebo o máximo que consiga para esquecer o stress. É praticamente sempre que a oportunidade surge. Eu passo os meus dias a pensar para onde ir. Tenho família, mas não quero depender deles. Eu só quero tentar fazer as coisas sozinho. Tem sido difícil, mas tento não pensar demasiado nisso. Eu tento apenas seguir em frente", concluiu Jacob Mellis.