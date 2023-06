Disputou a Bundesliga na época passada e agora desceu à terceira divisão

O pesadelo do Arminia Bielefeld confirmou-se esta terça-feira, com a formação a ter sido derrotada pelo Wehen (1-6 em agregado) no play-off de acesso à segunda divisão alemã, após ter sido despromovida da Bundesliga na época passada.

O Arminia Bielefeld confirmou esta terça-feira a queda para a terceira divisão alemã, um ano depois de ter sido despromovido da Bundesliga, após ter sido derrotado pelo Wehen (1-6 em agregado) no play-off de acesso ao segundo escalão germânico.

Depois de ter terminado a fase regular da segunda divisão na antepenúltima posição (16.ª), com 34 pontos, o emblema, que ficou em penúltimo na edição 2021/22 da Bundesliga, começou por ser goleado por 0-4 na primeira mão, em casa do Wehen, perdendo também no segundo jogo, em casa, por 1-2.

O Bielefeld junta-se desta forma ao Regensburg e Sandhausen, que também vão disputar a terceira divisão germânica na próxima temporada.