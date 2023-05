Jogou com Ronaldo, Messi e Neymar e admite: "Vejo-os lado a lado"

Arthur Melo, atualmente no Liverpool, partilhou balneário com CR7 na Juventus, após já ter coincidido com Neymar na seleção brasileira e Messi no Barcelona.

Arthur Melo, médio que se encontra emprestado pela Juventus ao Liverpool, pode gabar-se de já ter sido colega de equipa de Cristiano Ronaldo (2020/21), Lionel Messi (no Barcelona, entre 2018 e 2020) e Neymar, na seleção brasileira.

Em entrevista ao portal Goal, o médio brasileiro, de 26 anos, salientou que o principal aspeto partilhado entre os três é o espírito vencedor que têm, independentemente do contexto em que se encontram.

"Neymar, CR7 e Messi, eles os três têm algo em comum, uma mentalidade vencedora. Quer seja num treino, num jogo particular ou numa final, eles lutam até à morte. Até contra as próprias mães, eles não querem saber. A mentalidade deles é tremenda. Neymar é habilidoso, ele finta, dribla... Cristiano marca golos onde quer que esteja e onde quer que vá, porque tem uma habilidade incrível. E Messi, bem, é um extraterrestre, um alien, uma coisa fora do normal. Eu tive a oportunidade de jogar com os três e vejo-os lado a lado. Cada um com as suas caraterísticas, alguns driblam ou finalizam melhor, mas eu prefiro a mentalidade deles. São os três fora do normal nesse aspeto", destacou.

Com apenas 13 minutos disputados na presente época, Arthur prepara-se para terminar uma etapa da sua carreira que não vai deixar saudades, com o médio a garantir que espera regressar ao melhor nível em 2023/24.

"Vejo a próxima época com bons olhos. Será decisiva na minha carreira e estou a trabalhar muito bem. Estou ansioso para mostrar esta nova versão do Arthur. Espero ter a opção de dizer adeus ao Liverpool enquanto jogo alguns minutos, para despedir-me dos meus colegas de equipa, do corpo técnico e dos adeptos, que foram muito bons para mim", concluiu.

