Jogou com Ronaldo, está sem clube, mas parece perto do regresso

Mario Mandzukic é notícia em Espanha.

Mario Mandzukic, um dos mais cotados jogadores livres no mercado, pode prosseguir a carreira no futebol espanhol. De acordo com a Deportes Cope Vigo, o Celta está interessado no avançado croata de 34 anos.

Mandzukic está sem clube depois de passar na última época pelo Al-Duhail, do Catar. No currículo tem passagens por Juventus, onde jogou com Ronaldo, Atlético, Bayern, Wolfburgo e Dínamo Zagreb.

O Celta de Vigo não vence há sete jogos, e desde o início da Liga espanhola conseguiu apenas um triunfo, em casa frente ao Valência, com a equipa galega a acumular quatro derrotas, quatro empates e uma vitória. O treinador Óscar Garcia foi despedido.