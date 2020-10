Médio representa agora o Real Madrid e lembra os banquetes após os duelos da Liga dos Campeões ao serviço do clube de Munique.

Toni Kroos brilhou com a camisola do Bayern antes de rumar ao Real Madrid, onde está desde 2014/15, e recordou um ritual no clube de Munique do qual não gostava nada. O médio internacional alemão recordou os banquetes após os jogos da Champions, com Direção e patrocinadores, e o que lhe custava passar por aquilo.

"Aqui podemos viajar de regresso imediatamente depois dos jogos. No Bayern não era assim, sempre foi agonizante", admitiu, numa conversa no podcast do irmão Felix.

"Durante o jantar também há jogos, quando já não tens vontade para coisas. Para ser honesto, nunca gostei muito disso. Estou muito contente pela forma como lidam com as coisas por aqui", disse ainda Kroos.