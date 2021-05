Jogos de hoje podem decidir campeões de Espanha e França: eis as contas

Em La Liga e na Ligue 1, os jogos deste domingo podem consagrar o Atlético de Madrid e o Lille, mas apenas com "ajudas".

Disputam-se este domingo em Espanha e França as penúltimas jornadas de La Liga e Ligue 1, rondas que poderão consagrar campeões os atuais líderes dos respetivos campeonatos. No país vizinho, o Atlético de Madrid está em condições de quebrar um jejum que dura desde 2014, ano em que já sob o comando de Diego Simeone celebrou a vitória em pleno Camp Nou na derradeira jornada. Para lá dos Pirinéus, é o Lille quem poderá fazer a festa, dez anos depois do seu último título, ainda antes do PSG instaurar um domínio que nas oito últimas época só foi quebrado uma vez pelo Mónaco, de Leonardo Jardim, em 2017.

"Colchoneros" e "dogues" não dependem apenas dos próprios resultados para chegarem ao título, há que contar com ajudas dos mais diretos perseguidores, embora tanto em Espanha como em França exista ainda uma terceira equipa com possibilidades matemáticas de chegar ao primeiro lugar.

Em La Liga, as contas do Atlético são simples. Soma mais dois pontos que o Real e quatro que o Barcelona, sendo que tem desvantagem no confronto direto com os "merengues". Por esse motivo, João Félix e companhia só poderão celebrar em caso de triunfo caseiro sobre o Osasuna e desde que o Real ceda pontos em Bilbau. Já o resultado do Barcelona frente ao Celta é irrelevante se o conjunto de Simeone somar os três pontos. Se a questão ficar adiada, na derradeira jornada os colchoneros vão Valladolid, o Real Madrid recebe o Villarreal e o Barça desloca-se ao campo do Eibar.

Contratado no final de 2011, o treinador argentino do Atlético quebrou há sete anos um jejum que durou 17 anos e procura agora assegurar o 11.º título do clube que passou praticamente toda a temporada na liderança.

Para o Lille, apesar da vantagem de três pontos sobre o PSG e de cinco para o Mónaco, há uma desvantagem para os parisienses em caso de empate pontual, pelo que os dogues terão de terminar a jornada de hoje com pelo menosquatro pontos de avanço para fazerem a festa. A equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches recebe um Saint-Étienne que já nem pode ir à Europa e também já não será despromovido. Já o PSG recebe o Reims, que está praticamente a salvo da descida.

O treinador dos dogues é Chistophe Galtier, contratado em dezembro de 2017 e que só assumiu há poucas jornadas que o Lille é candidato ao título. O técnico procura inscrever o seu nome pela primeira vez na lista dos vencedores da Ligue 1, enquanto o emblema do Norte de França ambiciona o sexto título e apenas o segundo no século XXI.